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Найбільших виробників сигарет оштрафували на мільярди гривень

Новини » Політика    10.10.2019 - 14:03
Найбільших виробників сигарет оштрафували на мільярди гривень
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

АМКУ оштрафував "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки"

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АМКУ.

Повідомляється, що зібраними у справі доказами доведено, що поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання.

"Визнано, що ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", ТОВ "ТЕДІС Україна" вчинили порушення", - йдеться у повідомленні.

Крім штрафу, перелічені вище компанії зобов’язали "припинити порушення".

Нагадаємо, в Закарпатській області в п'ятницю, 4 жовтня, прикордонники разом з поліцією виявили та вилучили 200 ящиків контрабандних сигарет.

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