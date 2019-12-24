Кабмін планує впорядкувати обіг електронних цигарок в Україні

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін ініціює заборону паління електронних цигарок у громадських місцях

Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначає, що Кабмін прирівнює електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів. За його словами, обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України та мають бути обмеження щодо реклами на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби.

Також Кабмін ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях.

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Нагадаємо, парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".