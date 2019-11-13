Баканов заявив, що у верхівці СБУ саботували його накази

Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Коли він вступив на посаду, система не прийняла його дружно

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що верхівка відомства не вчасно виконувала накази після того, як він обійняв посаду. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, з боку співробітників спецслужби був опір і саботаж.

"Система не прийняла мене дружно. Звичайно, був опір, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими ж проблемами, з якими я зіткнувся", - зазначив Баканов.

Голова СБУ пояснив, що саботаж був "тихим", тому що в СБУ не можуть відкрито порушувати накази начальника.

"Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут немає ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звичайно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трохи пізніше", - повідомив він.

Баканов також додав, що прийняв пропозицію глави держави стати главою СБУ з усвідомленням того, що буде складно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ і митниця запускають єдину базу для контролю на кордоні, який має підвищити ефективність боротьби з контрабандою

Також РБК-Україна писало, що Баканов подав Зеленському проект нового закону про СБУ, в якому описав пріоритетні напрямки реформування спецслужби.