ЗСУ знищили ще 200 окупантів і вертоліт: названі нові втрати Росії
Фото: Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44300 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1889 (+3);
- бойових броньованих машин - 4179 (+17);
- артилерійських систем - 1010 (+17);
- РСЗВ - 265 (+2);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 234 (+1);
- гелікоптерів - 197 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);
- спеціальної техніки - 93 (+0).
Нагадаємо, за даними британської розвідки, війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні. Одним з таких прикладів є використання динамічного захисту танків.
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