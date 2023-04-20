В Бахмуте произошло 34 боевых столкновения между ВСУ и оккупантами: карты боев ISW

Российские войска в Бахмуте атакуют единичными штурмовыми группами по 5-6 человек. За минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
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Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Ранее мы сообщали, что россияне строят военный госпиталь на территории дома культуры в населенном пункте Кабичевка Луганской области.
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