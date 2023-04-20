В Бахмуті відбулося 34 бойових зіткнення між ЗСУ та окупантами: карти боїв ISW

Російські війська в Бахмуті атакують одиничними штурмовими групами по 5-6 осіб. За минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.
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"Південна вісь"
Раніше ми повідомляли, росіяни будують військовий шпиталь на території будинку культури в населеному пункту Кабичівка Луганської області.
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