ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 11:23
Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом Фото: Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские пограничники уничтожили вражеский беспилотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Детали из БПЛА будут использованы для наших летательных аппаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Как отметили пограничники, двигатель вражеского БПЛА "не выдерживает нахождение над нашими позициями".

"В небе над Бахмутом бойцы Госпогранслужбы сбили вражеский дрон "DJI mavic 2". Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило - детали для наших беспилотников лишними не будут", - пишет пресс-служба.

Фото: Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом (t.me/DPSUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области украинские военные сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бахмут Война в Украине
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе