Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом

Украинские пограничники уничтожили вражеский беспилотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Детали из БПЛА будут использованы для наших летательных аппаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В небе над Бахмутом бойцы Госпогранслужбы сбили вражеский дрон "DJI mavic 2". Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило - детали для наших беспилотников лишними не будут", - пишет пресс-служба.

Как отметили пограничники, двигатель вражеского БПЛА "не выдерживает нахождение над нашими позициями".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области украинские военные сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350.

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