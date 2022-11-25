В Бахмуте под российскими обстрелами остаются сотни детей: полиция настаивает на эвакуации

Отмечается, что враг не оставляет попыток захватить город Только за последнюю неделю россияне совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

В Бахмуте и пригородах сейчас проживают около 15 тысяч человек, из них 306 - дети. В Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство - в Торецкой громаде).

Несовершеннолетние находятся в бесчеловечных условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих уехать немного.

Меры по спасению жизни несовершеннолетних определил начальник ГУ НП в Донецкой области Руслан Осипенко.

"Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. Согласно закону, взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении одного из родителей или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власть - предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь", - сказал он.