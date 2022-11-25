У Бахмуті під російськими обстрілами залишаються сотні дітей: поліція наполягає на евакуації

Зазначається, що ворог не полишає спроб захопити місто. Тільки за останній тиждень росіяни здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

У Бахмуті та передмістях наразі проживають близько 15 тисяч людей, з них 306 - діти. Загалом у Бахмутському районі залишаються понад дві тисячі дітей (більшість - у Торецькій громаді).

Неповнолітні перебувають у нелюдських умовах, не мають доступу до медичних послуг і не навчаються. Евакуацією займаються правоохоронці, військова адміністрація та волонтери, однак охочих виїхати небагато.

Заходи з порятунку життя неповнолітніх визначив начальник ГУ НП у Донецькій області Руслан Осипенко.

"Переконливо звертаюся до батьків: урятуйте ваших дітей. Згідно із законом, дорослі зобов’язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ви вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована в супроводі одного з батьків або довіреної особи. Поліцейські організують виїзд, а влада - надасть безплатне житло, забезпечить соціальну допомогу", - сказав він.