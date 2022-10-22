В Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы, - мэр

"Идет еще одна неделя нашей борьбы. Она оказался для всех нас сверхсложной, враг продолжает уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей", - говорится в сообщении.

По словам Ревы, в Бахмуте полностью разбита критическая инфраструктура. Поэтому невозможно восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор в городе.

"Однако самое страшное, что от вражеских нападений гибнут каждый день наши бахмутяне. Ситуация с безопасностью не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы", - добавил начальник администрации.

Рева подчеркнул, что ситуация в городе чрезвычайно тяжелая, поэтому нужно немедленно эвакуироваться.