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В Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы, - мэр

Фото: В Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам Бахмута, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Идет еще одна неделя нашей борьбы. Она оказался для всех нас сверхсложной, враг продолжает уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей", - говорится в сообщении.

По словам Ревы, в Бахмуте полностью разбита критическая инфраструктура. Поэтому невозможно восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор в городе.

"Однако самое страшное, что от вражеских нападений гибнут каждый день наши бахмутяне. Ситуация с безопасностью не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы", - добавил начальник администрации.

Рева подчеркнул, что ситуация в городе чрезвычайно тяжелая, поэтому нужно немедленно эвакуироваться.

Напомним, что борьба за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.

Также стало известно, что ключевые горячие точки на Донбассе - Соледар и Бахмут, оккупанты бросили против украинских военных две тысячи заключенных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние дни продолжаются активные боевые действия по разным направлениям. Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении.

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