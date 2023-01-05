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Бахмут разрушен более чем на 60%, -- ОВА

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Бахмут, Четверг 05 января 2023 03:42
Бахмут разрушен более чем на 60%, -- ОВА Фото: Бахмут разрушен более чем на 60% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Более 60% Бахмута разрушено в ходе боев и российского наступления на город, которое продолжается уже полгода,

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Он также сказал, что в среду в результате обстрелов города погибли два мирных жителя.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города, - сказал Кириленко.

Фактически, сейчас они находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава, добавил он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду поблагодарил военных, которые наносят врагу многочисленные потери и выбивают российские войска с позиций в окрестностях Бахмута.

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