Бахмут зруйновано більш ніж на 60%, - ОВА

Понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто, яке триває вже пів року,

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону .

Він також сказав, що в середу в результаті обстрілів міста загинули двоє мирних жителів.

"Які б спроби увійти до міста не робив противник, йому не вдається просунутися. Які б успіхи вони не мали, вони були відкинуті на колишні позиції за межі міста", - сказав Кириленко.

Фактично зараз вони знаходяться на рівнинній спустошеній території, що також сприяє величезним втратам серед особового складу, додав він.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу подякував військовим, які завдають ворогові численних втрат і вибивають російські війська з позицій на околицях Бахмута.

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