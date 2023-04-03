Бои продолжаются. Пограничники показали кадры ожесточенных столкновений в Бахмуте

Украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте. Пограничники показали кадры одного из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

На кадрах, опубликованных пограничниками, зафиксирован один из боев в городе-крепости. Украинские защитники показали, как отбивают атаки российских окуупантов.

В то же время пограничники опровергли фейковые заявления россиян о якобы захвате Бахмута.

"Крепость Бахмут. Стоим", - отметили пограничники.

Напомним, в Министерстве обороны отметили, что ситуация в Бахмуте очень напряженная. По словам замминистра Анны Маляр, большие потери не останавливают оккупантов.

Однако аналитики ISW отмечают, что темпы российского наступления в Бахмуте продолжают снижаться.

Также в ISW добавляют, что ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута и продолжают удерживать сам город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.