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Во многих областях Украины - воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Вторник 23 апреля 2024 07:41
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Во многих областях Украины - воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено) Фото: в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине во многих областях утром во вторник, 23 апреля, была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сигналы тревоги раздались в ряде регионов сначала на юге страны, а затем и на востоке, части центральных и северных областей.

Военные предупредили об угрозе вражеских ракетных ударов, которые российские захватчики могут нанести из временно оккупированного Крыма.

"Угроза применения баллистического вооружения с ТОТ Крыма в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в объявлении ВС.

Во многих областях Украины - воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Обновлено в 07:46

Позже военные объявили об отмене угрозы из-за баллистики. В областях последовали "отбои" тревоги.

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