У багатьох областях України - повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено)

В Україні у багатьох областях вранці у вівторок, 23 квітня, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Сигнали тривоги залунали у низці регіонів спочатку на півдні країни, а згодом і на сході, частині центральних та північних областей.

Військові попередили про загрозу ворожих ракетних ударів, які російські загарбники можуть завдати із тимчасово окупованого Криму.

"Загроза застосування балістичного озброєння з ТОТ Криму в областях де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в оголошенні ПС.

Оновлено о 07:46

Пізніше військові оголосили про скасування загрози через балістику. В областях пішли "відбої" тривоги.

Повітряна атака РФ по Україні 23 квітня

Нагадаємо, війська РФ цієї ночі влаштували повітряну атаку по території України із використанням ударних безпілотників типу "Шахед" та балістичних ракет. Як вранці повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, силами та засобами ППО були знищені 15 із 16 дронів-камікадзе.