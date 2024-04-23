ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У багатьох областях України - повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено)

Вівторок 23 квітня 2024 07:41
UA EN RU
У багатьох областях України - повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено) Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні у багатьох областях вранці у вівторок, 23 квітня, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Сигнали тривоги залунали у низці регіонів спочатку на півдні країни, а згодом і на сході, частині центральних та північних областей.

Військові попередили про загрозу ворожих ракетних ударів, які російські загарбники можуть завдати із тимчасово окупованого Криму.

"Загроза застосування балістичного озброєння з ТОТ Криму в областях де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в оголошенні ПС.

У багатьох областях України - повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено)

Оновлено о 07:46

Пізніше військові оголосили про скасування загрози через балістику. В областях пішли "відбої" тривоги.

Повітряна атака РФ по Україні 23 квітня

Нагадаємо, війська РФ цієї ночі влаштували повітряну атаку по території України із використанням ударних безпілотників типу "Шахед" та балістичних ракет. Як вранці повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, силами та засобами ППО були знищені 15 із 16 дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога Ракетна атака
NEWS
Нічна повітряна атака РФ по Україні: Сили оборони знищили майже усі "Шахеди"
Нічна повітряна атака РФ по Україні: Сили оборони знищили майже усі "Шахеди"
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме