Во многих областях Украины объявили тревогу из-за атаки нескольких групп БпЛА
Вечером в воскресенье, 27 октября, россияне снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первая волна вражеских беспилотников начала заходить в воздушное пространство Украины еще в 19:22 из Курской области. Дроны направлялись из Сумской в направлении Полтавской и Черниговской областей.
Около 21:00 из Курской области в Сумскую область залетела следующая волна "Шахедов". Часть из них двигалась на Полтавскую и Черниговскую область, другая часть - на запад.
Около 22:00 военные сообщали о движении нескольких групп БпЛА в Сумской области на юго-запад, в Черниговской области курсом на Киевскую область и столицу. Другие группы двигались в Полтавской области в сторону Черкасской, а также на юге Харьковской области курсом на юг.
В 22:49 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп "Шахедов" с юга Херсонской в направлении Николаевской области.
Также несколько групп беспилотников двигаются на севере и западе Сумской области курсом на запад.
В Черниговской области дроны движутся на юго-запад.
В Киевской области беспилотники движутся курсом на северо-запад.
Несколько групп "Шахедов" в Полтавской области движутся курсом на Миргород.
Также группа БпЛА на севере Черкасской области, движется курсом на юго-запад.
К тому же, группа дронов обнаружена на границе Донецкой и Днепропетровской областей, направляется на юг.
Кроме того, вражеские беспилотники движутся на севере Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.
Обновлено 23:47
Новая группа "Шахедов" заходит с юга Херсонской на Николаевскую область.
Дроны движутся из Николаевской на Кировоградскую области.
Новая группа беспилотников на севере Сумской области, движется курсом на Черниговскую область.
"Шахеды" движутся в Черниговской области курсом на Киевскую область.
Группа "Шахедов" движется на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Масштабная атака дронов
Вечером в воскресенье, 27 октября, в Киеве уже дважды объявляли воздушную тревогу из-за приближения к городу групп ударных дронов типа "Шахед".
Впервые тревогу в Киеве объявили в 21:24 вечера. Позже был объявлен отбой.
В 22:44 воздушную тревогу в столице объявили во второй раз.
Через некоторое время в городе раздались взрывы. На подступах к столице работали силы ПВО. В 23:33 в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.
Минувшей ночью военные обезвредили 80 российских ударных беспилотников, которые на протяжении ночи атаковали Украину.
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