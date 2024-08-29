Многие страны ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Боррель отметил, что контрнаступательная операция Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу".

"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" в совершенно бесполезный",- сказал он.

По словам высокого представителя ЕС, на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Он также упомянул слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более двух лет. И он не захватил Киев, а даже территория России подверглась нападению", - подчеркнул Боррель.