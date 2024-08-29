Многие страны ЕС поддержали операцию ВСУ в Курской области, - Боррель
Многие государства-члены Европейского Союза поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС Жозепа Борреля во время пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
Боррель отметил, что контрнаступательная операция Украины в Курской области "нанесла удар по путинскому нарративу".
"Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" в совершенно бесполезный",- сказал он.
По словам высокого представителя ЕС, на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
Он также упомянул слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".
"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более двух лет. И он не захватил Киев, а даже территория России подверглась нападению", - подчеркнул Боррель.
Операция ВСУ в Курской области
Напомним, что уже более трех недель в Курской области идут бои. ВСУ прорвали границу и взяли под контроль уже 100 населённых пунктов в российском регионе.
Цель операции - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.
Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также добиваются эффективных результатов.
Вчера Зеленский сообщил, что Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд.
Кроме того, операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и перебросила ее на это направление.
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