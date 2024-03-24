Много дождей и даже снег. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

В части регионов Украины завтра, 25 марта, будет мокро, местами ожидаются сильные дожди, а ночью даже с мокрым снегом. Температура воздуха днем максимально поднимется до 14° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в юго-восточной части 9-14°", - добавили синоптики.

Кроме того, в западных областях ночью и утром местами туман.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

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