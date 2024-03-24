Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

У частині регіонів України завтра, 25 березня, буде мокро, місцями очікуються сильні дощі, а вночі навіть із мокрим снігом. Температура повітря вдень максимально підніметься до 14° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в південно-східній частині 9-14°", - додали синоптики.

Крім того, в західних областях вночі та вранці місцями туман.

В частині регіонів України завтра буде мокро, місцями очікуються значні дощі, а вночі навіть з мокрим снігом. А саме:

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

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