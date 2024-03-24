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Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 24 березня 2024 15:07
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Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 25 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У частині регіонів України завтра, 25 березня, буде мокро, місцями очікуються сильні дощі, а вночі навіть із мокрим снігом. Температура повітря вдень максимально підніметься до 14° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть дощі та навіть мокрий сніг

В частині регіонів України завтра буде мокро, місцями очікуються значні дощі, а вночі навіть з мокрим снігом. А саме:

  • в більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі;
  • в західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом;
  • на решті території без опадів.

Крім того, в західних областях вночі та вранці місцями туман.

"Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в південно-східній частині 9-14°", - додали синоптики.

Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.

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