Багато дощів та навіть сніг. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
У частині регіонів України завтра, 25 березня, буде мокро, місцями очікуються сильні дощі, а вночі навіть із мокрим снігом. Температура повітря вдень максимально підніметься до 14° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі та навіть мокрий сніг
В частині регіонів України завтра буде мокро, місцями очікуються значні дощі, а вночі навіть з мокрим снігом. А саме:
- в більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі;
- в західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом;
- на решті території без опадів.
Крім того, в західних областях вночі та вранці місцями туман.
"Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в південно-східній частині 9-14°", - додали синоптики.
Погода в Україні
Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну.
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