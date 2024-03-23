ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца марта в Украине

Украина, Суббота 23 марта 2024 07:00
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца марта в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 марта, в Украине будет тепло, хотя местами возможен дождь. А к концу месяца теплая погода, несмотря на похолодание завтра, в частности в Киеве, охватит всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"23 марта в большинстве областей осадков не ожидается, только в западных областях, в Житомирской и Киевской местами возможен небольшой дождь. На остальной территории без осадков", - рассказала она.

Как отметила синптик, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. В Киеве на Всемирный День метеоролога, 23 марта, будет комфортная синоптическая ситуация без существенных осадков и +14 градусов.

Погода в воскресенье в Украине

В воскресенье, 24 марта, похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и Винницкой области - до +7...+10 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, +10...+14 градусов.

Дождей станет больше, до умеренных, в воскресенье они пройдут в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо.

В Киеве 24 марта пойдет дождь и похолодает до +7 градусов.

Потепление в Украине

Диденко предупреждает, что несколько дней на севере и западе побудет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными