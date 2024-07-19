Враг продвигается на Донбассе, северо-востоке и юге Украины: карты ISW
Согласно геолокационным кадрам, за последние дни войска РФ продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
Недавно войска РФ совершили незначительное продвижения к северу от Харькова. Геолокационные кадры от 17 июля показывают, что российские силы продвинулись в западной части Глубокого. Аналитики отмечают, что по сообщениям российских и украинских источников бои продолжаются.
Тем временем, 18 июля, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что войска РФ контролируют первую линию высотных зданий в Волчанске. При этом ISW пишет, что не ясно, какие именно высотные здания он имел ввиду.
В остальном бои продолжались в Волчанске и в направлении Тихого.
Операция №2 - Луганская область
Геолокационные кадры от 17 и 18 июля, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к югу от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку от Макеевки (к юго-западу от Сватово) и к востоку от Терны (к западу от Кременной).
Кроме того, российский военкор заявил, что россияне продвинулись к востоку от н.п. Терны, но ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.
Также сообщается, что 17 и 18 июля российские войска провели атаки:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Песчаного и Новоосиново;
- к западу от Сватово в районе Стельмаховки и Андреевки;
- к юго-западу от Сватово в районе Макеевки, Грековки и Невского;
- к западу от Кременной в районе Терны и Торского;
- к юго-западу от Кременной в Серебрянском лесу.
В то же время военкоры РФ утверждают, что в ночь с 17 на 18 июля, российские войска уничтожили украинскую переправу через реку и несколько украинских позиций в Глушковке (к юго-востоку от Купянска) и Купянске-Узловом (к югу от Купянска).
Операция 3 - Донецкая область
18 июля войска РФ продолжили наземные атаки на направлении Северска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
По утверждениям российских военкоров, россияне недавно продвинулись в районе Раздоловки.
Также 17 и 18 июля войска РФ продолжили атаки в районе Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Берестово и в районе Переездного.
Сообщалось, что войска РФ 18 июля продвинулись в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, 200-й мотострелковой бригады, 11-й бригады ВДВ и 102-го мотострелкового полка, а также Южного военного округа продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс в восточной части Калиновки (к северу от Часового Яр). По его словам, они атаковали в направлении пересечения канала и шоссе Т-0504 к юго-востоку от Часового Яра.
Машовец и российские военкоры отметили, что войска РФ безуспешно пытаются пересечь канал Северский Донец-Донбасс в районе Часового Яра. Но Машовец предположил, что российские войска могут пересечь канал к югу от Калиновки или к югу от Нового микрорайона (восточная часть Часового Яр), где канал протекает под землей.
Машовец заявил, что части российского 3-го АК безуспешно атаковали вблизи железнодорожной линии между Клещеевкой и Андреевкой (оба к юго-востоку от Часового Яр).
Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в пределах Калиновки и в лесной зоне к юго-западу от Клещеевки.
Также сообщается, что российские войска продолжили наступление к северу от Часового Яра в направлении Новомарково, около самого Часового Яра и к востоку около Ивановского.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что войска РФ при поддержке бронетехники недавно продвинулись в восточной части Нью-Йорка (к югу от Торецка).
Российский блогер заявил, что россияне продвинулись к улицы Кооперативной в Нью-Йорке, улице Петра Великого в восточной части Дружбы (к востоку от Торецка), а также к перекрестку улиц Калиновой и Кутусова в северо-восточной части Северного (к востоку от Торецка).
Другой блогер РФ заявил, что российские войска также продвинулись в районе Железного (к востоку от Торецка).
Согласно геолокационным кадрам от 18 июля, россияне незначительно продвинулись в центральную Евгеновку (к северо-западу от Авдеевки).
По утверждениям российских военкоров, войска РФ продвигаются к северо-западу от Авдеевки в районе Евгеновки, Воздвиженки, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой и к юго-западу от Авдеевки в районе Карловского водохранилища.
Украинский обозреватель Машовец заявил, что подразделения российского 506-го мотострелкового полка недавно продвинулись до реки Волчья к западу от Восхода (к северо-западу от Авдеевки).
Также он сказал, что подразделения 433-го, 589-го и 433-го мотострелковых полков 27-й мотострелковой дивизии наступают в направлении Волчья и Прогреса из Евгеновки, и в направлении Новоселовки Первой с севера.
Сообщается также, что 17 и 18 июля войска РФ продолжали наступать к северо-западу от Авдеевки в районе Калиново и Новоалександровки, а также к западу от Авдеевки в районе Уманского.
17 и 18 июля враг продолжал наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, и к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки и Константиновки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Также аналитики напомнили заявление подполковника Назара Волошина, спикера украинской группы войск "Хортица", который сообщил о выходе ВСУ из Урожайного.
ISW отмечает, что в последнее время на наблюдал кадров украинских сил, действующих в полях к востоку от Урожайного.
"Вероятно, было бы нецелесообразно для украинских сил удерживать позиции в этих полях, учитывая, что войска РФ, вероятно, сейчас занимают Урожайное и Новодонецкое", - говорится в отчете.
Кроме того, Волошин заявил, что украинское командование приказало отступить из Урожайного, чтобы сохранить жизни украинских военнослужащих. Но отметил, что ВСУ сохраняют контроль над ситуацией в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
"Южная ось"
Геолокационные кадры от 17 июля показали, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Гуляйполя.
По заявлению российского военкора, что россияне продвинулись к западу от Марфополя (к юго-востоку от Гуляйполя).
Кроме того, сообщается, что российские силы 17 и 18 июля продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не добились подтвержденных успехов.
Аналитики упомянули в отчете, что 18 июля советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко заметил, что российские силы начали концентрировать войска в западной части Запорожской области из разных регионов. Он предположил, что россияне могут планировать начать новое наступление на регион.
В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил украинские укрепления в Запорожской области.
Также аналитики сообщили, что 17 июля, украинские военные должностные лица косвенно признали, что ВСУ, вероятно, больше не действуют в Крынках, но продолжают боевые действия вблизи Крынок и в других местах на левобережье Херсонской области.
Напомним, что согласно вечернему отчету Генштаба ВСУ от 18 июля, на протяжении суток на фронте произошло 107 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг был активен на Кураховском и Торецком направлениях.
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