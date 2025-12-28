Богатые, но бессильные: как Путин превратил олигархов России в заложников войны, - BBC

Несмотря на рекордное количество миллиардеров в России во время войны с Украиной, российские олигархи фактически потеряли любую самостоятельность и политический голос.

Как отмечает BBC, за 25 лет правления Владимир Путин последовательно превратил самых богатых людей страны в зависимых от Кремля бизнесменов, которые не решаются публично возражать режиму.

Журналисты отмечают, что западные санкции не сделали сверхбогатых россиян врагами Путина. Наоборот - сочетание давления и выборочных привилегий заставило большинство из них стать молчаливыми союзниками власти.

Показательна история Олега Тинькова. После того как бизнесмен назвал войну против Украины "сумасшедшей", к менеджменту его банка обратились представители Кремля. Им дали четкий сигнал - если Тиньков останется связанным с банком, финансовое учреждение будет национализировано.

"Я не мог торговаться. Это было как с заложником - берешь то, что тебе дают", - рассказывал Тиньков в интервью The New York Times.

Уже через неделю банк "Тинькофф" купила структура, связанная с Путиным. По словам Тинькова, сделку заключили всего за 3% реальной стоимости актива, что стоило ему около 9 млрд долларов. После этого бизнесмен покинул Россию.

BBC подчеркивает, что сегодняшняя ситуация кардинально отличается от 1990-х, когда олигархи имели прямой доступ к власти и могли влиять на политические решения. Тогда их богатство означало реальную силу.

Один из самых известных примеров - Борис Березовский, который утверждал, что способствовал восхождению Путина на президентский пост в 2000 году. Впоследствии он признавал свою ошибку.

"Я не видел в нем будущего тирана и узурпатора", - писал Березовский в 2012 году.

Впрочем, даже если Березовский преувеличивал свою роль, другие олигархи действительно имели рычаги влияния. Но к моменту полномасштабного вторжения в Украину эта эпоха завершилась.

24 февраля 2022 года Путин собрал самых богатых людей страны в Кремле. Как отмечает BBC, миллиардеры выглядели растерянными и напуганными, но открыто отрицать не решились - даже осознавая, что война нанесет удар по их состоянию.

"Надеюсь, в новых условиях мы будем работать так же эффективно", - заявил тогда Путин.

С того момента почти все российские мегабогачи хранят молчание. Те же, кто публично выступил против войны, были вынуждены уехать из страны, потеряв значительную часть своего капитала.

По данным BBC, российские олигархи играют ключевую роль в обеспечении военной машины Кремля. Большинство из них, в том числе 37 бизнесменов, вызванных в Кремль в день вторжения, попали под западные санкции, что фактически сделало невозможным бегство с капиталами на Запад.

"Запад сделал все возможное, чтобы российские миллиардеры сплотились вокруг флага", - отметил аналитик Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

После выходаиностранных компаний из РФ возник вакуум, который быстро заполнили бизнесмены, лояльные к Кремлю. Они получили возможность дешево скупать прибыльные активы.

По словам эксперта Центра Карнеги Александры Прокопенко, это сформировало новую "армию лоялистов", чье благосостояние напрямую зависит от конфронтации России с Западом.

"Их самый большой страх - возвращение бывших владельцев", - подчеркнула она.

Экономика РФ

Роль российских олигархов в войне становится все более заметной на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ.

Ранее СМИ сообщали, что российская промышленность переживает самый глубокий кризис с конца 1990-х: продажи падают, производство сокращается, а ВВП почти остановился.

Кроме того, аналитики Bloomberg предупреждали, что чрезмерное укрепление рубля вредит военной экономике, снижая конкурентоспособность экспорта и инвестиционную привлекательность России.