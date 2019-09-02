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На Багамах повідомили про перші жертви урагану "Доріан"

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 11:31
На Багамах повідомили про перші жертви урагану "Доріан"
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

В результаті урагану "Доріан" загинув семирічний хлопчик

На Багамських островах з-за урагану "Доріан" як мінімум одна людина загинула і ще один пропав безвісти. Про це повідомляє місцеве видання Багами Press.

Повідомляється, що жертвою урагану "Доріан", який обрушився напередодні на острови Абак в північній частині архіпелагу, загинув семирічний хлопчик. За уточненою інформацією, він потонув, коли його сім'я намагалася врятуватися від стихійного лиха.

На Багамах повідомили про перші жертви урагану &quot;Доріан&quot;

Також повідомляється, що його сестра, вік якої не уточнюється, пропала без вісті. Зазначимо, до цього ЗМІ повідомляли про жертви урагану "Доріан" в Пуерто-Ріко, де загинув літній чоловік після того, як зірвався з даху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Південна Кароліна з-за урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

До цього президент США Дональд Трамп закликав жителів штатів Флорида, Південна і Північна Кароліна, Джорджія і Алабама бути пильними перед ударом урагану. Він також заявив, що ураган може стати найбільш руйнівним в історії Сполучених Штатів.

Ураган "Доріан" посилився до самої потужної категорії
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