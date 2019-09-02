На Багамах повідомили про перші жертви урагану "Доріан"

Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

В результаті урагану "Доріан" загинув семирічний хлопчик

На Багамських островах з-за урагану "Доріан" як мінімум одна людина загинула і ще один пропав безвісти. Про це повідомляє місцеве видання Багами Press.

Повідомляється, що жертвою урагану "Доріан", який обрушився напередодні на острови Абак в північній частині архіпелагу, загинув семирічний хлопчик. За уточненою інформацією, він потонув, коли його сім'я намагалася врятуватися від стихійного лиха.

Також повідомляється, що його сестра, вік якої не уточнюється, пропала без вісті. Зазначимо, до цього ЗМІ повідомляли про жертви урагану "Доріан" в Пуерто-Ріко, де загинув літній чоловік після того, як зірвався з даху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Південна Кароліна з-за урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

До цього президент США Дональд Трамп закликав жителів штатів Флорида, Південна і Північна Кароліна, Джорджія і Алабама бути пильними перед ударом урагану. Він також заявив, що ураган може стати найбільш руйнівним в історії Сполучених Штатів.