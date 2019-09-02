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Ураган "Доріан" обрушився на Багамські острови

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 00:55
Ураган "Доріан" обрушився на Багамські острови
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Швидкість вітру всередині урагану сягає 285 кілометрів на годину

Ураган "Доріан", посилився до найвищої 5-ї категорії, в неділю обрушився на північний захід Багамських островів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Швидкість вітру усередині урагану сягає 285 кілометрів на годину.

За інформацією видання, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю відвідав штаб-квартиру Федерального управління з надзвичайних ситуацій та закликав всіх, хто перебуває на шляху урагану "Доріан", прислухатися до всіх попереджень та розпорядженнями про евакуацію, що надходять від місцевої влади".

Національний центр зі спостереження за ураганами охарактеризував ураган, як "катастрофічний".

Він продовжує рухатися на захід зі швидкістю 13 кілометрів на годину.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав жителів штатів проявити пильність перед ударом урагану "Доріан"

Ураган "Доріан" посилився до самої потужної категорії Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ураган
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