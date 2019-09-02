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У штаті Флорида оголошена евакуація

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 08:43
У штаті Флорида оголошена евакуація
Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Обов'язкова евакуація торкнеться округів Дувал, Індіан і Насс

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив обов'язкову евакуацію у дев'яти округах штату, у семи - добровільну через наближення урагану "Доріан" . Про це повідомляє Fox News.

Уточнюється, що обов'язкова евакуація торкнеться округів Дувал, Індіан і Насс.

"Доручення про обов'язкову евакуацію спрямовані в округи Палм Біч, Мартін і Сент-Луси. Доручення на адресу округів Сент-Джонс, Бревард і Волуси надійдуть завтра", - йдеться в заяві.

Для забезпечення вільного проїзду в цілях евакуації губернатор припинив збір мит на деяких платних автодорогах штату, в тому числі на основній магістралі Тернпайк.

Нагадаємо, в штаті Південна Кароліна через наближення урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон.

Американські синоптики повідомляли, що ввечері 2 вересня "Доріан" може досягти Флориди, потім він може обрушитися на узбережжя штатів Джорджія і Південна і Північна Кароліна. Після цього президент США Дональд Трамп закликав жителів штатів проявити пильність перед ударом урагану "Доріан".

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