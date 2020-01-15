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Заступником голови ДБР може стати адвокат Януковича

Новини » Політика     15.01.2020 - 16:16
Заступником голови ДБР може стати адвокат Януковича
Фото: Олександр Бабіков (з відкритих джерел)

На нього буде покладено аудит справ Майдану

Заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГО "Сім'я Героїв Небесної Сотні".

У разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Повідомляється, що 14 січня сім'ї загиблих на Майдані, і їх адвокати, поранені та учасники Революції Гідності зустрічалися з начальником ДБР Іриною Венедиктовою.

"Ще 2 січня ми подавали звернення, де заперечували проти призначення на адміністративні посади осіб, які мають конфлікт інтересів. На зустрічі спробували прояснити ці питання. Зокрема, чутки про призначення на посаду заступника директора ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова. На жаль, спростування не відбулося", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на це глава ДБР відповіла, що у разі рекомендації конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки він буде призначений.

"Згодом виявилося, що Бабіков вже проходить спецперевірку. А конкурсна комісія, якій окремо ставили питання, наявність у Бабікова конфлікту інтересів у зв'язку з його діяльністю як адвоката не виявила. Мовляв, Бабіков не є особистим адвокатом Януковича, а лише знайомився з матеріалами цієї справи. Не виявив ніяких перешкод для цієї посади Бабіковим і поліграф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили, що відомство укомплектовано підрозділ по розслідуванню справ Майдану". Повідомлялося, що склад з 32 кандидатур слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України узгоджений до переведення на посади в ДБР.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.

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