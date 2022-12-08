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За прошедшие сутки россияне выпустили по Сумской области 11 мин

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 01:41
За прошедшие сутки россияне выпустили по Сумской области 11 мин Фото: россияне обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За среду 7 декабря россияне выпустили по территории Сумской области 11 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пуликацию главы Сумской ОВД Дмитрия Живицкого.

"Около 14:30 российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину. 11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел. Остальная часть дня была без обстрелов", - написал он.

Напомним, 5 декабря кафиры обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрела пострадал один человек.

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