За прошедшие сутки россияне выпустили по Сумской области 11 мин

За среду 7 декабря россияне выпустили по территории Сумской области 11 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пуликацию главы Сумской ОВД Дмитрия Живицкого.

"Около 14:30 российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину. 11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел. Остальная часть дня была без обстрелов", - написал он.