Оккупанты обстреляли семь громад Сумской области: в больнице возник пожар, есть раненый

Российские военные сегодня, 6 декабря, обстреляли семь громад Сумской области. В результате обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Эсманьскую громаду войска РФ обстреляли четыре раза: 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в приграничных селах.

Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также, к настоящему времени, известно по меньшей мере о трех поврежденных жилых домах, в одном из них – пожар.

В Миропольской громаде было два минометных обстрела из 120 мм калибра (всего 37 "прилетов"). По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии. Было 30 "прилетов".

По Хотинской громаде враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице возник пожар.

В Юнаковской громаде зафиксировано 12 "прилетов" из минометов с территории России и еще 13 - из САУ. Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (15 "прилетов"). Также оккупанты ударили по Краснопольской громаде, выпустив 20 снарядов из САУ.