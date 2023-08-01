Могут ли россияне сбивать ракеты Storm Shadow: ответ Воздушных сил

Дальнобойные ракеты Storm Shadow летят довольно низко, поэтому их трудно перехватить. Однако нельзя исключать, что Россия может их сбивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus - это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", - сказал Игнат.

Однако он отметил, что это такие же крылатые ракеты, которые враг применяет против Украины.

"Те же Х-101. Я имею в виду такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow - ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", - рассказал спикер.

Игнат подчеркнул, что именно поэтому Украине нужно больше такого вооружения.

"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus - ред.) было бы очень актуально", - добавил он.

Storm Shadow

Впервые информацию о передаче Украине ракет Storm Shadow 11 мая подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

При этом уже 18 мая Министр рассказал, что украинские защитники начали применять ракеты против россиян.

Более подробно о ракетах можете узнать в материале РБК-Украина.

Taurus для Украины

Напомним, ранее Германия отвергла просьбу Украины предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров, о которых страна просила с начала лета.

Однако в последнее время как в правительстве Германии, так и в оппозиции растет приверженность идее передать Украине дальнобойные ракеты в рамках военной помощи. Политики и дипломаты призывают Берлин предоставить украинскую сторону системы Taurus.