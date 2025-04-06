Террор вместо перемирия. Почему Путин усиливает удары по Украине и ответит ли Трамп

Несмотря на начало переговоров о завершении войны, Россия лишь наращивает террор. К массированным дроновым атакам добавились точечные удары ракет по украинским городам, а среди погибших на этой неделе много детей.

Как это связано с переговорной тактикой Владимира Путина, зачем ему эскалация и будет ли на нее жесткая реакция, - в материале РБК-Украина .

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Дроны + ракеты: как изменились атаки РФ на Украину

С началом апреля противник вернулся к ударам крылатыми и баллистическими ракетами по городам Украины. Крайняя до этого комбинированная атака с использованием "Шахедов" и разного типа ракет была зафиксирована месяц назад - 7 марта. А баллистические удары по Киеву - 12 февраля 2025 года.

В течение этого времени Россия ежедневно запускала преимущественно свыше сотни ударных дронов и имитаторов. Как подсчитали в The Telegraph, за месяц с 18 февраля, когда прошел первый раунд переговоров в Саудовской Аравии, она запустила 4 776 ударов БПЛА по сравнению с 3 148 за месяц до этого.

С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров США и России, в ходе которых Украина согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня, Москва саму идею не отвергла, но выдвинула свои условия. На сегодня условно действует запрет на удары по энергетическим объектам, а "морское перемирие" все еще на стадии согласования.

Причем нет признаков того, что Россия реально готова двигаться к миру. Цифры показывают, что до встречи в Эр-Рияде в среднем Украину атаковал 101 беспилотник в день, по сравнению со 154 в день после нее, то есть на 52,5% больше. Особенно сильные атаки пришлись на дни, когда президент США Дональд Трамп публично раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, и Вашингтон приостанавливал передачу необходимых разведданных. Более того, дроновые атаки стали более эффективными, частично из-за того, что "Шахеды" десятками начали заходить на цели, собираясь в "карусели" на большой высоте.

2 апреля российские войска ударили баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. В результате погибли четыре человека, в том числе две работницы автомойки. Здесь же спустя два дня противник цинично ударил "Искандером" с кассетной частью по жилому микрорайону, погибли 18 человек (среди них 9 детей) и более 70 пострадали. Еще одна мирная жительница стала жертвой дроновой атаки 4 апреля.

Сегодня под удары баллистикой попали Киев и Киевская область. Согласно последней информации, было запущено шесть баллистических ракет, тип которых устанавливается. В столице разрушены бизнес-центр, склады, было несколько пожаров. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых.

Фото: последствия баллистической атаки на Киев 6 апреля (t.me/dsns_telegram)

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сбить удалось одну ракету, остальные атаковали объекты в Киевской области.

"Мы видим, что при появлении систем Patriot мы начали показывать хорошие результаты, сбивали "Кинжалы" и "Искандеры". Сейчас это делать сложнее, так как враг так же модернизует баллистические ракеты. Украина делится информацией с партнерами, чтобы там ее принимали во внимание и делали более эффективным оружие. Это касается систем Patriot, NASAMS, IRIS-T и SAMP-T. Хотелось бы, чтобы NASAMS и IRIS-T могли противодействовать баллистической угрозе, но сейчас только система Patriot", - отметил он на телемарафоне.

Как это связано с мирными переговорами и чего добивается Путин

Президент Зеленский подчеркивает, что количество воздушных атак растет. И такие атаки являются ответом Путина на международные дипломатические усилия. По его словам, США, Европа и весь мир увидели, что Россия собирается дальше воевать и убивать.

Удары по городам баллистикой - это ничто иное, как терроризм в его худшем проявлении, подчеркивает Игнат. Независимо от того, чем начинена ракета - кассетными или осколочно-фугасными боеприпасами.

"В любом случае бить по городам и убивать украинцев, а потом прикрываться своими "достигнутыми целями", это просто не укладывается в голове ни в Украине, ни у кого-либо в цивилизованном мире. Мы видели ужасные последствия от баллистики… и Харьков, и Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Киев и другие города. Они каждый раз говорят о каких-то ресторанах и гостиницах, где они "уничтожают западных инструкторов, военных, генералов, высокопоставленных западных чиновников". А на самом деле мы видим, куда ударили и кто погиб", - добавил он.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что сейчас Россия особенно полагается на кампанию массированного воздушного террора.

"Если мы посмотрим, на частоту атак дронами, то с начала так называемого переговорного процесса Россия только наращивала удары с воздуха. В то время как якобы остается в переговорном процессе о том, что такие удары должны быть остановлены. По крайней мере, если мы говорим как минимум об объектах энергетики. Но этого нет", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, цель Путина - деморализовать украинское общество, подорвать волю к сопротивлению и добиться уступок от властей Украины, чтобы она на пути к полному прекращению огня пошла на болезненные компромиссы. И положительных для Украины прогнозов, что тактика изменится, нет. Мусиенко уверен: россияне продолжат воздушный террор, исходя из своих возможностей.

"Россия стала меньше применять ракет, чем в 2024 или 2022 годах. Зато нарастила применение дронов, здесь у них пошла кривая вверх. Думаю, именно на дроны и на точечные удары баллистикой - одна, две, три ракеты - они будут делать ставку в будущем", - добавил собеседник.

Путин испытывает Трампа? Но будет ли жесткая реакция США

Неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Путина из-за его позиции в вопросе прекращения огня в Украине, и пригрозил ввести вторичные санкции против стран, которые закупают российскую нефть. Позже Fox News уточнил, что Трамп разочарован из-за действий Путина, который затягивает переговорный процесс.

Финский президент Александр Стубб после встречи с американским лидером заявил, что его терпение на исходе и республиканцы в Сенате готовят масштабный пакет санкций против России. На сигналы из Америки рассчитывает и президент Зеленский, когда после каждой российской атаки говорит о необходимости давить на Путина, а не вести абстрактные переговоры.

Слабая реакция на трагедию в Кривом Роге лишь обострила этот момент. В то время как европейские партнеры осудили Путина, посол США в Украине Бриджит Бринк написала пространный пост о том, что из-за таких последствия и должна прекратиться война. Зеленский упрекнул ее в боязни даже произнести слово "российская" о ракете, которая унесла жизни 9 детей и 9 взрослых. Реагируя на сегодняшний удар по Киеву, Бринк написала о "баллистических и крылатых ракет со стороны России".

Александр Мусиенко не ждет срочных заявлений от Трампа.

"Насколько я знаю из сообщений СМИ, он сейчас играет в гольф в своей резиденции во Флориде. Поэтому каких-то реакций от него не было. Хотя, я думаю, что должны были бы быть. Потому что это США ведут переговоры с Россией, и это Россия давала обещания Соединенным Штатам в Саудовской Аравии хотя бы дойти до энергетического перемирия (не бить по объектам энергетики), которые ею же и нарушаются", - отметил эксперт.

При этом в сегодняшнем посте Бринк он видит позитивный сигнал.

"Зеленский справедливо упрекнул госпожу посла, что она не сказала о том, что именно российская ракета летела на Кривой Рог. После атаки на Киев мы видим, что ситуация изменилась. Она отметила в своем посте российские крылатые и баллистические ракеты, в результате чего были взрывы, разрушения и пожары. Ситуация меняется, но Путин действительно испытывает терпение Трампа. И пока в этом смысле американский президент демонстрирует, что еще готов потерпеть, к большому сожалению", - добавил собеседник.

При подготовке текста использовались: сводки Воздушных сил ВСУ, заявления начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, президента Украины Владимира Зеленского, публикация The Telegraph и комментарий военного эксперта, военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ Александра Мусиенко.