На АЗС снова смена ценников: сколько стоит топливо 21 мая и где цены самые низкие

09:26 21.05.2026 Чт
2 мин
Отдельные виды бензина подорожали, а одна позиция сбросила сразу 2,50 гривны
aimg Мария Кучерявец
Фото: отдельные марки бензина как подорожали, так и подешевели (Getty Images)
Большинство крупных сетей АЗС сохранили полную стабильность, тогда как государственная "Укрнафта" переписала ценники на бензин.

Сколько стоит топливо 21 мая и где заправиться дешевле всего - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: Цены изменились только в сети "Укрнафта", где марки 98 (Energy), А-95 и А-92 подорожали, а 95 (Energy) подешевел.
  • ДТ: Стоимость дизельного топлива за сутки не изменилась ни на одной АЗС. Обычное ДТ продают по самой низкой цене - 86,90 грн/л.
  • Газ: Автогаз продемонстрировал полную стабильность по всем сетям без каких-либо колебаний за сутки. Самый дешевый традиционно остается в "Укрнафте" - 46,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС за сутки

В государственной сети "Укрнафта" за сутки произошли такие колебания цен:

  • Бензин 98 (Energy): подорожал на +0,50 грн (с 82,40 грн до 82,90 грн)
  • Бензин 95 (Energy): подешевел на -2,50 грн (с 76,40 грн до 73,90 грн)
  • Бензин А-95: подорожал на +0,50 грн (с 73,40 грн до 73,90 грн)
  • Бензин А-92: подорожал на +0,50 грн (с 68,40 грн до 68,90 грн)

Na AZS snova smena tsennikov: skolko stoit toplivo 21 maya i gde tseny samye nizkie

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 21 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на дизельное топливо (ДТ) и газ в сети "Укрнафта" остались неизменными.

Сети OKKO, WOG и SOCAR полностью сохранили цены предыдущего дня на все виды топлива.

Детализация цен на АЗС 21 мая, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 46,90 грн
