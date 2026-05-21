На АЗС знову зміна цінників: скільки коштує пальне 21 травня та де ціни найнижчі

Більшість великих мереж АЗС зберегли повну стабільність, тоді як державна "Укрнафта" переписала цінники на бензин.

Скільки коштує пальне 21 травня та де заправитися найдешевше - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Бензин : Ціни змінилися лише в мережі "Укрнафта", де марки 98 (Energy), А-95 та А-92 подорожчали, а 95 (Energy) подешевшав.

: Ціни змінилися лише в мережі "Укрнафта", де марки 98 (Energy), А-95 та А-92 подорожчали, а 95 (Energy) подешевшав. ДП : Вартість дизельного пального за добу не змінилася на жодній АЗС. Звичайне ДП продають за найнижчою ціною - 86,90 грн/л.

: Вартість дизельного пального за добу не змінилася на жодній АЗС. Звичайне ДП продають за найнижчою ціною - 86,90 грн/л. Газ: Автогаз продемонстрував повну стабільність по всіх мережах без жодних коливань за добу. Найдешевший традиційно залишається в "Укрнафті" - 46,90 грн/л.

Що змінилося на АЗС за добу

У державній мережі "Укрнафта" за добу відбулися такі коливання цін:

Бензин 98 (Energy): подорожчав на +0,50 грн (з 82,40 грн до 82,90 грн)

Бензин 95 (Energy): подешевшав на -2,50 грн (з 76,40 грн до 73,90 грн)

Бензин А-95: подорожчав на +0,50 грн (з 73,40 грн до 73,90 грн)

Бензин А-92: подорожчав на +0,50 грн (з 68,40 грн до 68,90 грн)

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 21 травня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на дизельне пальне (ДП) та газ у мережі "Укрнафта" залишилися незмінними.

Мережі OKKO, WOG та SOCAR повністю зберегли ціни попереднього дня на всі види пального.

Деталізація цін на АЗС 21 травня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"