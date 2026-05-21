На АЗС знову зміна цінників: скільки коштує пальне 21 травня та де ціни найнижчі
09:26 21.05.2026 Чт
2 хв
Окремі види бензину подорожчали, а одна позиція скинула одразу 2,50 гривні
Фото: окремі марки бензину як подорожчали, так і подешевшали (Getty Images)
Більшість великих мереж АЗС зберегли повну стабільність, тоді як державна "Укрнафта" переписала цінники на бензин.
Скільки коштує пальне 21 травня та де заправитися найдешевше - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Як впливає стрибок цін на пальне на ринок авто в Україні
Головне:
- Бензин: Ціни змінилися лише в мережі "Укрнафта", де марки 98 (Energy), А-95 та А-92 подорожчали, а 95 (Energy) подешевшав.
- ДП: Вартість дизельного пального за добу не змінилася на жодній АЗС. Звичайне ДП продають за найнижчою ціною - 86,90 грн/л.
- Газ: Автогаз продемонстрував повну стабільність по всіх мережах без жодних коливань за добу. Найдешевший традиційно залишається в "Укрнафті" - 46,90 грн/л.
Що змінилося на АЗС за добу
У державній мережі "Укрнафта" за добу відбулися такі коливання цін:
- Бензин 98 (Energy): подорожчав на +0,50 грн (з 82,40 грн до 82,90 грн)
- Бензин 95 (Energy): подешевшав на -2,50 грн (з 76,40 грн до 73,90 грн)
- Бензин А-95: подорожчав на +0,50 грн (з 73,40 грн до 73,90 грн)
- Бензин А-92: подорожчав на +0,50 грн (з 68,40 грн до 68,90 грн)
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 21 травня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на дизельне пальне (ДП) та газ у мережі "Укрнафта" залишилися незмінними.
Мережі OKKO, WOG та SOCAR повністю зберегли ціни попереднього дня на всі види пального.
Деталізація цін на АЗС 21 травня, четвер
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 46,90 грн