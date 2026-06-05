АЗС снова переписали цены: сколько стоит бензин и дизель 5 июня

На украинских АЗС зафиксировано снижение цен на стелах большинства крупных сетей. В то же время удешевление касается не всех видов топлива.
Что изменилось за сутки на АЗС и сколько стоит бензин, дизель и автогаз в пятницу, 5 июня - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В трех из четырех представленных сетей АЗС автомобильный синхронно подешевел ровно на 1,00 грн.
На OKKO и WOG стоимость сжиженного газа опустилась с 47,90 грн до 46,90 грн.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная сеть "Укрнафта" тоже сбросила одну гривну на газ, цена
сместилась там с отметки 45,90 грн до 44,90 грн, оставаясь самой выгодной среди перечисленных компаний.
Зато SOCAR пока держит цены без изменений. Стоимость автогаза здесь осталась на уровне 47,99 грн.
Ценники на все марки бензина (А-92, А-95, премиальный 95-й и 98/100) и дизель (как стандартный, так и брендовый) по всей стране в сетях OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки не сдвинулись ни на копейку.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"