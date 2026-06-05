АЗС знову переписали ціни: скільки коштує бензин та дизель 5 червня

На українських АЗС зафіксовано зниження цін на стелах більшості великих мереж. Водночас здешевлення стосується не всіх видів пального.
Що змінилося за добу на АЗС і скільки коштує бензин, дизель та автогаз у п'ятницю, 5 червня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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У трьох із чотирьох представлених мереж АЗС автомобільний синхронно подешевшав рівно на 1,00 грн.
На OKKO та WOG вартість скрапленого газу опустилася з 47,90 грн до 46,90 грн.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 червня (інфографіка РБК-Україна)
Державна мережа "Укрнафта" теж скинула одну гривню на газ, ціна
змістилася там з позначки 45,90 грн до 44,90 грн, залишаючись найвигіднішою серед перелічених компаній.
Натомість SOCAR поки тримає ціни бех змін. Вартість автогазу тут залишилася на рівні 47,99 грн.
Цінники на всі марки бензину (А-92, А-95, преміальний 95-й та 98/100) і дизель (як стандартний, так і брендовий) по всій країні в мережах OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу не зрушили ні на копійку.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"