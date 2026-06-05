АЗС знову переписали ціни: скільки коштує бензин та дизель 5 червня

Головне: Автогаз скинув гривню: У трьох великих мережах (OKKO, WOG та "Укрнафта") автомобільний газ синхронно подешевшав на 1,00 грн.

У трьох великих мережах (OKKO, WOG та "Укрнафта") автомобільний газ синхронно подешевшав на 1,00 грн. Бензин та дизель без змін: Ціни на всі марки стандартного та преміального бензину, а також ДП в усіх мережах такі ж, як і в попередні дні.

Ціни на всі марки стандартного та преміального бензину, а також ДП в усіх мережах такі ж, як і в попередні дні. Де найвигідніше: Найнижчу ціну на пальне традиційно тримає державна "Укрнафта".

Зміна дня - падіння ціни на автогаз

У трьох із чотирьох представлених мереж АЗС автомобільний синхронно подешевшав рівно на 1,00 грн.

На OKKO та WOG вартість скрапленого газу опустилася з 47,90 грн до 46,90 грн.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна мережа "Укрнафта" теж скинула одну гривню на газ, ціна

змістилася там з позначки 45,90 грн до 44,90 грн, залишаючись найвигіднішою серед перелічених компаній.

Натомість SOCAR поки тримає ціни бех змін. Вартість автогазу тут залишилася на рівні 47,99 грн.

Цінники на всі марки бензину (А-92, А-95, преміальний 95-й та 98/100) і дизель (як стандартний, так і брендовий) по всій країні в мережах OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу не зрушили ні на копійку.

Деталізація цін на АЗС 5 червня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Євро: 79,90 грн

ДП Pulls: 91,90 грн

ДП Євро: 88,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Євро: 79,90 грн

ДП Mustang: 91,90 грн

ДП Євро-5: 88,90 грн

Газ: 46,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн

Бензин А-95: 79,99 грн

ДП NANO Extro: 91,99 грн

ДП NANO: 88,99 грн

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"