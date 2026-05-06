АЗС снова обновили ценники: сколько теперь стоит топливо
Вслед за утренним подорожанием топлива на АЗС сети OKKO, аналогичное повышение цен произошло на заправках WOG и SOCAR. Они подтянули свои ценники на бензин и дизель, повысив их на 1 гривну за литр.
Сколько теперь стоит литр топлива и где заправиться дешевле - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
- Бензин и дизель: вслед за OKKO, сети WOG и SOCAR повысили цены на все виды бензина и ДТ на 1 грн/л. Теперь стандартный А-95 на OKKO и WOG стоит 77,90 грн/л, а на SOCAR - 77,99 грн/л.
- Автогаз: цены на всех заправках остались стабильными и не менялись с утра.
- Где дешевле: "Укрнафта" сохраняет самые низкие цены среди сравниваемых сетей.
Что изменилось в ценах на АЗС
Сети WOG и SOCAR повысили цены на все марки бензина на 1 грн/л, подтянув их до уровня утренних показателей OKKO.
Теперь премиальный бензин 100-й марки стоит 87,90 грн/л на WOG и 87,99 грн/л на SOCAR. Популярный А-95 Евро подорожал до 77,90 грн/л на WOG и 77,99 грн/л на SOCAR.
Фото: обновленные цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)
Стоимость обоих видов дизельного топлива в сетях WOG и SOCAR также выросла ровно на 1 грн/л. Стандартное ДТ теперь обходится водителям в 91,90 грн/л на WOG и 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовый дизель - 94,90 грн/л и 94,99 грн/л соответственно.
Государственная сеть "Укрнафта" удержала свои ценники на прежнем уровне без изменений.
Цены на автогаз также остались полностью стабильными во всех выше приведенных сетях без исключения.
Детализация цен на АЗС 6 мая
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Pulls: 94,90 грн
- ДТ Евро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Евро: 77,90 грн
- ДТ Мустанг: 94,90 грн
- ДТ Евро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн.
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
- ДТ NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 79,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
- Бензин А-95: 70,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 89,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 47,90 грн