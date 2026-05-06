АЗС снова обновили ценники: сколько теперь стоит топливо

Вслед за утренним подорожанием топлива на АЗС сети OKKO, аналогичное повышение цен произошло на заправках WOG и SOCAR. Они подтянули свои ценники на бензин и дизель, повысив их на 1 гривну за литр.

Главное: Бензин и дизель : вслед за OKKO, сети WOG и SOCAR повысили цены на все виды бензина и ДТ на 1 грн/л. Теперь стандартный А-95 на OKKO и WOG стоит 77,90 грн/л, а на SOCAR - 77,99 грн/л.

: вслед за OKKO, сети WOG и SOCAR повысили цены на все виды бензина и ДТ на 1 грн/л. Теперь стандартный А-95 на OKKO и WOG стоит 77,90 грн/л, а на SOCAR - 77,99 грн/л. Автогаз : цены на всех заправках остались стабильными и не менялись с утра.

: цены на всех заправках остались стабильными и не менялись с утра. Где дешевле: "Укрнафта" сохраняет самые низкие цены среди сравниваемых сетей.

Что изменилось в ценах на АЗС

Сети WOG и SOCAR повысили цены на все марки бензина на 1 грн/л, подтянув их до уровня утренних показателей OKKO.

Теперь премиальный бензин 100-й марки стоит 87,90 грн/л на WOG и 87,99 грн/л на SOCAR. Популярный А-95 Евро подорожал до 77,90 грн/л на WOG и 77,99 грн/л на SOCAR.

Фото: обновленные цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

Стоимость обоих видов дизельного топлива в сетях WOG и SOCAR также выросла ровно на 1 грн/л. Стандартное ДТ теперь обходится водителям в 91,90 грн/л на WOG и 91,99 грн/л на SOCAR, а брендовый дизель - 94,90 грн/л и 94,99 грн/л соответственно.

Государственная сеть "Укрнафта" удержала свои ценники на прежнем уровне без изменений.

Цены на автогаз также остались полностью стабильными во всех выше приведенных сетях без исключения.

Детализация цен на АЗС 6 мая

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 94,90 грн

ДТ Евро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Мустанг: 94,90 грн

ДТ Евро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 94,99 грн.

ДТ NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"