Цены на топливо упадут? Почему бензин и дизель дешевеют медленнее, чем мировая нефть

Цены на топливо в Украине уже начали снижаться. Это происходит на фоне падения мировых цен на нефть в результате мирных соглашений между США и Ираном. Однако розничные сети могут не спешить полностью отражать изменения на мировом рынке на украинских АЗС.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты топливного рынка.

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Топливо уже дешевеет: оптовые цены падают быстрее, чем розничные.

оптовые цены падают быстрее, чем розничные. После открытия Ормузского пролива: нефть может подешеветь ещё больше.

нефть может подешеветь ещё больше. АЗС могут затягивать со снижением цен: операторы традиционно медленнее реагируют на удешевление.

традиционно медленнее реагируют на удешевление. АМКУ призывает действовать уже сейчас: оснований для задержки со снижением цен нет.

оснований для задержки со снижением цен нет. Некоторые уже показывают пример: государственная сеть снизила цены быстрее, чем часть конкурентов.

По словам директора консалтинговой компании ''НафтоРынок'' Александра Сиренко, украинцам стоит рассчитывать на дальнейшее подешевение топлива после снижения мировых цен на нефть.

Он отметил, что рынок уже реагирует на новости о мирном соглашении между США и Ираном. Нефть подешевела примерно с 93 до 77 долларов за баррель, а вместе с ней начали снижаться и европейские котировки на нефтепродукты. Эти изменения уже постепенно отражаются и на украинском рынке.

В то же время, по словам эксперта, сейчас наиболее заметное удешевление происходит именно в оптовом сегменте.

''Розничные цены тоже снижаются – ежедневно или через день примерно на гривну, но пока нет такой синхронизации с изменениями, происходящими на внешних рынках'', – пояснил Сиренко.

В качестве примера он привел дизельное топливо, которое на украинской границе уже предлагается по 61,80 грн за литр, тогда как на отдельных АЗС цена до сих пор превышает 80 гривен.

Что может ускорить снижение цен и сколько нефти застряло

По мнению Сиренко, ключевым фактором станет не только само мирное соглашение, но и полноценное возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Эксперт пояснил, что сейчас примерно 10% сырья не попадает на мировой рынок. Если движение танкеров полностью возобновится, накопленные объемы нефти могут существенно увеличить предложение и еще больше снизить мировые цены.

''Такое падение будет болезненным для тех, кто работает на этом рынке, но очень благоприятным для конечного потребителя'', – отметил он.

По оценке аналитической компании Kpler, возобновление судоходства через Ормузский пролив может высвободить около 93 миллионов баррелей неиранской нефти, которые в настоящее время заблокированы в Персидском заливе. В то же время производители, как ожидается, продолжат поставлять грузы по менее заметным маршрутам, сообщает Reuters.

Кроме того, отмена ограничений США на экспорт иранской нефти может вывести на рынок около 72 миллионов баррелей, которые в настоящее время находятся на танкерах к западу от порта Чабахар. По данным Kpler, эти объемы могут увеличиться, если Вашингтон введет более широкое ослабление санкций.

Данные другой компании, отслеживающей перемещения судов, Vortexa, свидетельствуют, что по состоянию на четверг в Персидском заливе оставались заблокированными 54 супертанкера, перевозившие примерно 87 миллионов баррелей нефти.

Почему АЗС могут не спешить

Несмотря на положительную тенденцию, Сиренко прогнозирует, что украинские сети АЗС не будут спешить быстро снижать цены.

По его словам, ситуация может повторить лето 2022 года, когда оптовый рынок уже отреагировал на снижение цен, в то время как розничные цены ещё долгое время оставались практически неизменными.

В то же время определенным ориентиром для рынка, по его мнению, может стать государственная ''Укрнафта'', которая уже снизила цены на топливо сразу на две гривны, тогда как большинство других сетей ограничились снижением примерно на одну гривну.

Напомним, весной 2022 года в Украине возник острый дефицит топлива из-за разрушения Кременчугского НПЗ, ударов по нефтебазам и прекращения импорта из России и Беларуси. В мае правительство отменило государственное регулирование цен, что привело к резкому подорожанию бензина и дизельного топлива.

После налаживания новых логистических маршрутов и увеличения импорта из стран ЕС оптовые цены начали снижаться, однако розничные сети АЗС корректировали их с задержкой.

Цены уже снижаются

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн также подтвердил РБК-Украина, что тенденция к удешевлению уже наметилась.

По его словам, только за последний месяц дизельное топливо подешевело на 5–6 гривен за литр, а многие сети уже продают его дешевле, чем по 80 гривен.

Кроме того, продолжают активно снижаться и оптовые цены.

''Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем'', – подчеркнул Куюн.

АМКУ призывает уже снижать цены

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко также отметил, что сейчас есть все основания для дальнейшего снижения цен.

По его словам, мировые нефтяные индексы уже упали примерно на 17%, что является прямым сигналом для пересмотра стоимости топлива на украинских АЗС. Он отметил, что дизельное топливо только за последнюю неделю подешевело на 1–3 гривны, тогда как бензин пока почти не отреагировал.

''Сейчас как раз тот момент, когда ключевые игроки на рынке светлых нефтепродуктов должны начать снижать цены'', – подчеркнул Кириленко.

Глава АМКУ добавил, что затягивать с удешевлением нет никакого смысла, и призвал операторов снижать цены без каких-либо согласованных действий между собой.