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АЗС показали цены на 26 августа: как не переплатить до 6 гривен на каждом литре

09:13 26.08.2026 Ср
2 мин
От выбора автозаправки можно сэкономить до 300 гривен на баке
aimg Мария Кучерявец
АЗС показали цены на 26 августа: как не переплатить до 6 гривен на каждом литре Фото: Полная фиксация цен 26 августа не отменяет контрастов на украинских АЗС (Getty Images)
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Украинские АЗС сохранили ценники на уровне предыдущего дня, однако разрыв между операторами остается существенным. В зависимости от выбранной сети разница в стоимости топлива на одном литре достигает от 1,60 до 6 гривен.

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на среду, 26 августа - в материале РБК-Украина.

Что происходит с ценами на АЗС

Наибольший разрыв цен наблюдается в сегменте дизельного топлива. На полном баке (50 литров) стандартного ДТ разница между заправкой на "Укрнафте" и SOCAR составляет 250 грн., а для премиального дизеля достигает 300 грн.

Стандартный А-95 бензин в сети "Укрнафта" обойдется в 4 грн/л дешевле, чем у большой тройки (OKKO, WOG, SOCAR).

АЗС показали цены на 26 августа: как не переплатить до 6 гривен на каждом литре

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 августа (инфографика РБК-Украина)

Наиболее выгодную цену на газ предлагает "Укрнафта" (42,90 грн/л), в то время как на WOG стоимость автогаза выше на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO и SOCAR цена зафиксирована 43,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 26 августа, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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