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АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі

09:13 26.08.2026 Ср
2 хв
Від вибору автозаправки заощадити можна до 300 гривень на баку
aimg Марія Кучерявець
АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі Фото: Повна фіксація цін 26 серпня не скасувала контрастів на українських АЗС (Getty Images)
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Українські АЗС зберегли цінники на рівні попереднього дня, однак ціновий розрив між операторами залишається суттєвим. Залежно від обраної мережі, різниця у вартості пального на одному літрі сягає від 1,60 до 6 гривень.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 26 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається з цінами на АЗС

Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального. На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на "Укрнафті" та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.

Стандартний А-95 бензин у мережі "Укрнафта" обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).

АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільш вигідну ціну на газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG вартість автогазу вища на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO та SOCAR ціна зафіксована на рівні 43,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 26 серпня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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