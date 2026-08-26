АЗС показали ціни на 26 серпня: як не переплатити до 6 гривень на кожному літрі
Українські АЗС зберегли цінники на рівні попереднього дня, однак ціновий розрив між операторами залишається суттєвим. Залежно від обраної мережі, різниця у вартості пального на одному літрі сягає від 1,60 до 6 гривень.
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 26 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Що відбувається з цінами на АЗС
Найбільший ціновий розрив спостерігається у сегменті дизельного пального. На повному баку (50 літрів) стандартного ДП різниця між заправкою на "Укрнафті" та SOCAR становить 250 грн, а для преміального дизелю сягає 300 грн.
Стандартний А-95 бензин у мережі "Укрнафта" обійдеться на 4 грн/л дешевше, ніж у великої трійки (OKKO, WOG, SOCAR).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 26 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найбільш вигідну ціну на газ пропонує "Укрнафта" (42,90 грн/л), тоді як на WOG вартість автогазу вища на 1,60 грн (44,50 грн/л). На заправках OKKO та SOCAR ціна зафіксована на рівні 43,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 26 серпня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 96,90 грн
- ДП Євро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДП NANO Extro: 97,90 грн
- ДП NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн