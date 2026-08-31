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АЗС подняли цены за выходные: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

08:59 31.08.2026 Пн
2 мин
Бензин подорожал сразу на 1 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
АЗС подняли цены за выходные: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля Фото: в Украине за выходные подорожал бензин и не только (Getty Images)
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Украине за выходные выросла стоимость топлива на АЗС. Большие сети обновили ценники на бензин и автогаз, в то время как стоимость дизеля в основном осталась на уровне прошлой недели.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 31 августа - в материале РБК-Украина.

Как изменились цены на АЗС

В частности, премиальные и стандартные марки бензинов в сетях OKKO, WOG и SOCAR прибавили в цене 1 гривну за литр.

На OKKO бензин Pulls 100 подорожал до 93,90 грн/л (был 92,90 грн/л), Pulls 95 - до 86,90 грн/л (с 85,90 грн/л), а А-95 Евро - до 83,90 грн/л (с 82,90 грн/л).

Сеть WOG подняла цену на "сотый" бензин до 93,90 грн/л (с 92,90 грн/л). В то же время, марки 95 Mustang (85,90 грн/л) и 95 Евро (82,90 грн/л), а также дизель и газ остались на уровне пятницы.

АЗС подняли цены за выходные: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 августа (инфографика РБК-Украина)

На SOCAR премиальный NANO 100 стоит 93,90 грн/л (+1 грн), NANO 95 - 86,90 грн/л (+1 грн), А-95 - 83,90 грн/л (+1 грн). Кроме бензинов на 1 грн подорожал и газ - до 44,90 грн/л.

"Укрнафта" на протяжении выходных удерживала цены стабильными для всех видов горючего. В то же время в государственной сети до сих пор отсутствует в продаже бензин маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 31 августа, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 83,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 93,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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