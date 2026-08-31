АЗС подняли цены за выходные: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля
Украине за выходные выросла стоимость топлива на АЗС. Большие сети обновили ценники на бензин и автогаз, в то время как стоимость дизеля в основном осталась на уровне прошлой недели.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 31 августа - в материале РБК-Украина.
Как изменились цены на АЗС
В частности, премиальные и стандартные марки бензинов в сетях OKKO, WOG и SOCAR прибавили в цене 1 гривну за литр.
На OKKO бензин Pulls 100 подорожал до 93,90 грн/л (был 92,90 грн/л), Pulls 95 - до 86,90 грн/л (с 85,90 грн/л), а А-95 Евро - до 83,90 грн/л (с 82,90 грн/л).
Сеть WOG подняла цену на "сотый" бензин до 93,90 грн/л (с 92,90 грн/л). В то же время, марки 95 Mustang (85,90 грн/л) и 95 Евро (82,90 грн/л), а также дизель и газ остались на уровне пятницы.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 августа (инфографика РБК-Украина)
На SOCAR премиальный NANO 100 стоит 93,90 грн/л (+1 грн), NANO 95 - 86,90 грн/л (+1 грн), А-95 - 83,90 грн/л (+1 грн). Кроме бензинов на 1 грн подорожал и газ - до 44,90 грн/л.
"Укрнафта" на протяжении выходных удерживала цены стабильными для всех видов горючего. В то же время в государственной сети до сих пор отсутствует в продаже бензин маркировки А-98 (Energy), который ранее предлагался по цене 85,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 31 августа, понедельник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 93,90 грн
- Бензин Pulls 95: 86,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 83,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 93,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 44,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн