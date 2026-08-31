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АЗС підняли ціни за вихідні: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

08:59 31.08.2026 Пн
2 хв
Бензин подорожчав одразу на 1 грн на літрі
aimg Марія Кучерявець
АЗС підняли ціни за вихідні: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня Фото: в Україні за вихідні подорожчав бензин і не тільки (Getty Images)
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Україні за вихідні зросла вартість пального на АЗС. Великі мережі оновили цінники на бензин та автогаз, тоді як вартість дизеля переважно залишилася на рівні минулого тижня.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 31 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни на АЗС

Зокрема, преміальні та стандартні марки бензинів у мережах OKKO, WOG та SOCAR додали в ціні 1 гривню за літр.

На OKKO бензин Pulls 100 подорожчав до 93,90 грн/л (був 92,90 грн/л), Pulls 95 - до 86,90 грн/л (з 85,90 грн/л), а А-95 Євро - до 83,90 грн/л (з 82,90 грн/л).

Мережа WOG підняла ціну на "сотий" бензин до 93,90 грн/л (з 92,90 грн/л). Водночас марки 95 Mustang (85,90 грн/л) та 95 Євро (82,90 грн/л), а також дизель і газ залишилися на рівні п'ятниці.

АЗС підняли ціни за вихідні: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

На SOCAR преміальний NANO 100 коштує 93,90 грн/л (+1 грн), NANO 95 - 86,90 грн/л (+1 грн), А-95 - 83,90 грн/л (+1 грн). Окрім бензинів, на 1 грн подорожчав і газ - до 44,90 грн/л.

"Укрнафта" впродовж вихідних утримувала ціни стабільними для всіх видів пального. Водночас в державній мережі досі відсутній в продажу бензину маркування А-98 (Energy), який раніше пропонувався за ціною 85,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 31 серпня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 83,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 93,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Євро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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