АЗС скорректировали цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня

Главное: Бензин : Цены стабильны - А-95 держится в диапазоне от 73,90 грн на "Укрнафте" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG и SOCAR.

: Цены стабильны - А-95 держится в диапазоне от 73,90 грн на "Укрнафте" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG и SOCAR. Дизельное топливо : Без изменений за сутки - стандартное дизельное топливо стоит 76,90 грн в бюджетном сегменте и 81,90 грн на премиальных АЗС.

: Без изменений за сутки - стандартное дизельное топливо стоит 76,90 грн в бюджетном сегменте и 81,90 грн на премиальных АЗС. Газ: "Укрнафта" снизила цену на 50 копеек (до 40,40 грн), на других заправках стоимость не изменилась - 43,90 грн.

Что изменилось за сутки

Главным изменением на рынке за последние сутки стало снижение стоимости автомобильного газа в сети государственного оператора "Укрнафта" - там голубое топливо подешевело на 50 копеек - с 40,90 до 40,40 грн за литр.

В то же время премиальные сети (OKKO, WOG и SOCAR) сохранили все цены на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)

Таким образом, самое доступное топливо среди представленных сетей, как и раньше, предлагает "Укрнафта", тогда как премиальные виды бензина и дизеля в OKKO, WOG и SOCAR остаются на уровне свыше 80 грн за литр.

Детализация цен на АЗС 23 июня, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Евро: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДП Mustang: 84,90 грн

ДП Евро-5: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 86,90 грн

ДП NANO: 83,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"