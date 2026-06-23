АЗС скорректировали цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня

Украинские АЗС обнародовали цены по состоянию на вторник, 23 июня. В одной из сетей подешевело популярное топливо.
РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоят бензин, дизельное топливо и автогаз на крупных АЗС.
Главное:
Главным изменением на рынке за последние сутки стало снижение стоимости автомобильного газа в сети государственного оператора "Укрнафта" - там голубое топливо подешевело на 50 копеек - с 40,90 до 40,40 грн за литр.
В то же время премиальные сети (OKKO, WOG и SOCAR) сохранили все цены на уровне предыдущего дня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)
Таким образом, самое доступное топливо среди представленных сетей, как и раньше, предлагает "Укрнафта", тогда как премиальные виды бензина и дизеля в OKKO, WOG и SOCAR остаются на уровне свыше 80 грн за литр.
Читайте также: Гречка резко подешевела. Как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"