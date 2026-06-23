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АЗС скорректировали цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня

09:45 23.06.2026 Вт
2 мин
На вывесках популярных автозаправок произошло одно изменение
aimg Мария Кучерявец
Фото: Водителям показали новые цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

Украинские АЗС обнародовали цены по состоянию на вторник, 23 июня. В одной из сетей подешевело популярное топливо.

РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоят бензин, дизельное топливо и автогаз на крупных АЗС.

Главное:

  • Бензин: Цены стабильны - А-95 держится в диапазоне от 73,90 грн на "Укрнафте" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG и SOCAR.
  • Дизельное топливо: Без изменений за сутки - стандартное дизельное топливо стоит 76,90 грн в бюджетном сегменте и 81,90 грн на премиальных АЗС.
  • Газ: "Укрнафта" снизила цену на 50 копеек (до 40,40 грн), на других заправках стоимость не изменилась - 43,90 грн.

Что изменилось за сутки

Главным изменением на рынке за последние сутки стало снижение стоимости автомобильного газа в сети государственного оператора "Укрнафта" - там голубое топливо подешевело на 50 копеек - с 40,90 до 40,40 грн за литр.

В то же время премиальные сети (OKKO, WOG и SOCAR) сохранили все цены на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)

Таким образом, самое доступное топливо среди представленных сетей, как и раньше, предлагает "Укрнафта", тогда как премиальные виды бензина и дизеля в OKKO, WOG и SOCAR остаются на уровне свыше 80 грн за литр.

Читайте также: Гречка резко подешевела. Как изменились цены на продукты в супермаркетах после выходных

Детализация цен на АЗС 23 июня, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Евро: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 84,90 грн
  • ДП Евро-5: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 86,90 грн
  • ДП NANO: 83,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 40,40 грн
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