АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня

Головне: Бензин : Ціни стабільні - А-95 тримається від 73,90 грн на "Укрнафті" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG та SOCAR.

: Ціни стабільні - А-95 тримається від 73,90 грн на "Укрнафті" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG та SOCAR. Дизель : Без змін за добу - стандартне ДП коштує 76,90 грн у бюджетному сегменті та 81,90 грн на преміальних АЗС.

: Без змін за добу - стандартне ДП коштує 76,90 грн у бюджетному сегменті та 81,90 грн на преміальних АЗС. Газ: "Укрнафта" знизила ціну на 50 копійок (до 40,40 грн), на інших заправках вартість не змінилася - 43,90 грн.

Що змінилося за добу

Головною зміною на ринку за останню добу стало зниження вартості автомобільного газу в мережі державного оператора "Укрнафта" - там блакитне пальне здешевшало на 50 копійок - із 40,90 до 40,40 грн за літр.

Водночас преміальні мережі (OKKO, WOG та SOCAR) утримали всі позиції на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)

Таким чином, найдоступніше пальне серед представлених мереж, як і раніше, пропонує "Укрнафта", тоді як преміальні види бензину та дизеля в OKKO, WOG і SOCAR залишаються на рівні понад 80 грн за літр.

Деталізація цін на АЗС 23 червня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Євро: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 84,90 грн

ДП Євро-5: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 86,90 грн

ДП NANO: 83,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"