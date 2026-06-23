АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня

Українські АЗС оприлюднили ціни станом на вівторок, 23 червня. На одній з мереж подешевшало популярне пальне.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштують бензин, дизельне пальне та автогаз на великих АЗС.
Головне:
Головною зміною на ринку за останню добу стало зниження вартості автомобільного газу в мережі державного оператора "Укрнафта" - там блакитне пальне здешевшало на 50 копійок - із 40,90 до 40,40 грн за літр.
Водночас преміальні мережі (OKKO, WOG та SOCAR) утримали всі позиції на рівні попереднього дня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)
Таким чином, найдоступніше пальне серед представлених мереж, як і раніше, пропонує "Укрнафта", тоді як преміальні види бензину та дизеля в OKKO, WOG і SOCAR залишаються на рівні понад 80 грн за літр.
Читайте також: Гречка різко подешевшала. Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"