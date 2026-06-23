АЗС скорректировали цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня
Украинские АЗС обнародовали цены по состоянию на вторник, 23 июня. В одной из сетей подешевело популярное топливо.
РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоят бензин, дизельное топливо и автогаз на крупных АЗС.
Главное:
- Бензин: Цены стабильны - А-95 держится в диапазоне от 73,90 грн на "Укрнафте" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG и SOCAR.
- Дизельное топливо: Без изменений за сутки - стандартное дизельное топливо стоит 76,90 грн в бюджетном сегменте и 81,90 грн на премиальных АЗС.
- Газ: "Укрнафта" снизила цену на 50 копеек (до 40,40 грн), на других заправках стоимость не изменилась - 43,90 грн.
Что изменилось за сутки
Главным изменением на рынке за последние сутки стало снижение стоимости автомобильного газа в сети государственного оператора "Укрнафта" - там голубое топливо подешевело на 50 копеек - с 40,90 до 40,40 грн за литр.
В то же время премиальные сети (OKKO, WOG и SOCAR) сохранили все цены на уровне предыдущего дня.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 23 июня (инфографика РБК-Украина)
Таким образом, самое доступное топливо среди представленных сетей, как и раньше, предлагает "Укрнафта", тогда как премиальные виды бензина и дизеля в OKKO, WOG и SOCAR остаются на уровне свыше 80 грн за литр.
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Детализация цен на АЗС 23 июня, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 84,90 грн
- ДП Евро: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 84,90 грн
- ДП Евро-5: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 86,90 грн
- ДП NANO: 83,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 78,90 грн
- ДП: 76,90 грн
- Газ: 40,40 грн