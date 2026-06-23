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АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня

09:45 23.06.2026 Вт
2 хв
На стелах популярних автозаправок є одна зміна
aimg Марія Кучерявець
АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня Фото: Водіям показали нові ціни на АЗС (інфографіка РБК-Україна)
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Українські АЗС оприлюднили ціни станом на вівторок, 23 червня. На одній з мереж подешевшало популярне пальне.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштують бензин, дизельне пальне та автогаз на великих АЗС.

Головне:

  • Бензин: Ціни стабільні - А-95 тримається від 73,90 грн на "Укрнафті" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG та SOCAR.
  • Дизель: Без змін за добу - стандартне ДП коштує 76,90 грн у бюджетному сегменті та 81,90 грн на преміальних АЗС.
  • Газ: "Укрнафта" знизила ціну на 50 копійок (до 40,40 грн), на інших заправках вартість не змінилася - 43,90 грн.

Що змінилося за добу

Головною зміною на ринку за останню добу стало зниження вартості автомобільного газу в мережі державного оператора "Укрнафта" - там блакитне пальне здешевшало на 50 копійок - із 40,90 до 40,40 грн за літр.

Водночас преміальні мережі (OKKO, WOG та SOCAR) утримали всі позиції на рівні попереднього дня.

АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)

Таким чином, найдоступніше пальне серед представлених мереж, як і раніше, пропонує "Укрнафта", тоді як преміальні види бензину та дизеля в OKKO, WOG і SOCAR залишаються на рівні понад 80 грн за літр.

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Деталізація цін на АЗС 23 червня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Євро: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 84,90 грн
  • ДП Євро-5: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 86,90 грн
  • ДП NANO: 83,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 40,40 грн
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