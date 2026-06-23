АЗС підкоригували ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня
Українські АЗС оприлюднили ціни станом на вівторок, 23 червня. На одній з мереж подешевшало популярне пальне.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштують бензин, дизельне пальне та автогаз на великих АЗС.
Головне:
- Бензин: Ціни стабільні - А-95 тримається від 73,90 грн на "Укрнафті" до 78,90-82,90 грн на OKKO, WOG та SOCAR.
- Дизель: Без змін за добу - стандартне ДП коштує 76,90 грн у бюджетному сегменті та 81,90 грн на преміальних АЗС.
- Газ: "Укрнафта" знизила ціну на 50 копійок (до 40,40 грн), на інших заправках вартість не змінилася - 43,90 грн.
Що змінилося за добу
Головною зміною на ринку за останню добу стало зниження вартості автомобільного газу в мережі державного оператора "Укрнафта" - там блакитне пальне здешевшало на 50 копійок - із 40,90 до 40,40 грн за літр.
Водночас преміальні мережі (OKKO, WOG та SOCAR) утримали всі позиції на рівні попереднього дня.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)
Таким чином, найдоступніше пальне серед представлених мереж, як і раніше, пропонує "Укрнафта", тоді як преміальні види бензину та дизеля в OKKO, WOG і SOCAR залишаються на рівні понад 80 грн за літр.
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Деталізація цін на АЗС 23 червня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 84,90 грн
- ДП Євро: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 84,90 грн
- ДП Євро-5: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 86,90 грн
- ДП NANO: 83,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 78,90 грн
- ДП: 76,90 грн
- Газ: 40,40 грн