АЗС переписали ценники: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июня

Главное: Бензин : самый дешевый обычный А-95 на "Укрнафте" по 74,90 грн, а на OKKO и WOG держится на уровне 78,90 грн.

: самый дешевый обычный А-95 на "Укрнафте" по 74,90 грн, а на OKKO и WOG держится на уровне 78,90 грн. Дизель : обычное ДТ стартует от 82,90 грн на "Укрнафте", тогда как в премиум-сегменте 85,90-89,99 грн.

: обычное ДТ стартует от 82,90 грн на "Укрнафте", тогда как в премиум-сегменте 85,90-89,99 грн. Газ: самая низкая цена на "Укрнафте" (43,90 грн), а на SOCAR зафиксировано падение стоимости на 1 гривну - до 45,99 грн.

Как изменились цены на АЗС

В сетях OKKO и WOG цены на топливо по сравнению с 11 июня не изменились.

На АЗС SOCAR также остались неизменными цены на бензин и дизельное топливо. В то же время автогаз подешевел на 1 гривну - с 46,99 грн до 45,99 грн за литр.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 12 июня (инфографика РБК-Украина)

В сети "Укрнафта" стоимость всех видов топлива осталась на уровне предыдущего дня.

Детализация цен на АЗС 12 июня, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 88,90 грн

ДТ Евро: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 88,90 грн

ДТ Евро-5: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн.

Бензин А-95: 78,99 грн

ДТ NANO Extro: 89,99 грн.

ДТ NANO: 86,99 грн.

Газ: 45,99 грн

"Укрнафта"