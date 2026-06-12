АЗС переписали ценники: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июня

Цены на топливо на украинских АЗС 12 июня остались преимущественно без изменений. В то же время в одной из популярных сетей подешевел автогаз.
РБК-Украина собрало актуальные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз на АЗС по состоянию на пятницу.
Главное:
В сетях OKKO и WOG цены на топливо по сравнению с 11 июня не изменились.
На АЗС SOCAR также остались неизменными цены на бензин и дизельное топливо. В то же время автогаз подешевел на 1 гривну - с 46,99 грн до 45,99 грн за литр.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 12 июня (инфографика РБК-Украина)
В сети "Укрнафта" стоимость всех видов топлива осталась на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"