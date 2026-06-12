АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня

Головне: Бензин : найдешевший звичайний А-95 на "Укрнафті" за 74,90 грн, а на OKKO та WOG тримається на рівні 78,90 грн.

: найдешевший звичайний А-95 на "Укрнафті" за 74,90 грн, а на OKKO та WOG тримається на рівні 78,90 грн. Дизель : звичайне ДП стартує від 82,90 грн на "Укрнафті", тоді як у преміум-сегменті 85,90-89,99 грн.

: звичайне ДП стартує від 82,90 грн на "Укрнафті", тоді як у преміум-сегменті 85,90-89,99 грн. Газ: найнижча ціна на "Укрнафті" (43,90 грн), а на SOCAR зафіксовано падіння вартості на 1 гривню - до 45,99 грн.

Як змінилися ціни на АЗС

У мережах OKKO та WOG ціни на пальне порівняно з 11 червня не змінилися.

На АЗС SOCAR також залишилися незмінними ціни на бензин і дизельне пальне. Водночас автогаз подешевшав на 1 гривню - з 46,99 грн до 45,99 грн за літр.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 12 червня (інфографіка РБК-Україна)

У мережі "Укрнафта" вартість усіх видів пального залишилася на рівні попереднього дня.

Деталізація цін на АЗС 12 червня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 88,90 грн

ДП Євро: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн

ДП Євро-5: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн

Бензин А-95: 78,99 грн

ДП NANO Extro: 89,99 грн

ДП NANO: 86,99 грн

Газ: 45,99 грн

"Укрнафта"