АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня

Ціни на пальне на українських АЗС 12 червня залишилися переважно без змін. Водночас в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.
РБК-Україна зібрало актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на АЗС станом на п'ятницю.
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У мережах OKKO та WOG ціни на пальне порівняно з 11 червня не змінилися.
На АЗС SOCAR також залишилися незмінними ціни на бензин і дизельне пальне. Водночас автогаз подешевшав на 1 гривню - з 46,99 грн до 45,99 грн за літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 12 червня (інфографіка РБК-Україна)
У мережі "Укрнафта" вартість усіх видів пального залишилася на рівні попереднього дня.
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