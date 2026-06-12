АЗС переписали ценники: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июня
10:08 12.06.2026 Пт
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Удешевление топлива зафиксировали в одной из популярных сетей
Фото: Цены на АЗС изменились, но частично (инфографика РБК-Украина)
Цены на топливо на украинских АЗС 12 июня остались преимущественно без изменений. В то же время в одной из популярных сетей подешевел автогаз.
РБК-Украина собрало актуальные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз на АЗС по состоянию на пятницу.
Главное:
- Бензин: самый дешевый обычный А-95 на "Укрнафте" по 74,90 грн, а на OKKO и WOG держится на уровне 78,90 грн.
- Дизель: обычное ДТ стартует от 82,90 грн на "Укрнафте", тогда как в премиум-сегменте 85,90-89,99 грн.
- Газ: самая низкая цена на "Укрнафте" (43,90 грн), а на SOCAR зафиксировано падение стоимости на 1 гривну - до 45,99 грн.
Как изменились цены на АЗС
В сетях OKKO и WOG цены на топливо по сравнению с 11 июня не изменились.
На АЗС SOCAR также остались неизменными цены на бензин и дизельное топливо. В то же время автогаз подешевел на 1 гривну - с 46,99 грн до 45,99 грн за литр.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 12 июня (инфографика РБК-Украина)
В сети "Укрнафта" стоимость всех видов топлива осталась на уровне предыдущего дня.
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Детализация цен на АЗС 12 июня, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 88,90 грн
- ДТ Евро: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 88,90 грн
- ДТ Евро-5: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн.
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
- ДТ NANO: 86,99 грн.
- Газ: 45,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 82,90 грн
- ДТ: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн