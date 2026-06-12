АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня
10:08 12.06.2026 Пт
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Подешевшання пального зафіксували в одній з популярних мереж
Фото: Ціни на АЗС змінилися, але частково (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на пальне на українських АЗС 12 червня залишилися переважно без змін. Водночас в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.
РБК-Україна зібрало актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на АЗС станом на п'ятницю.
Головне:
- Бензин: найдешевший звичайний А-95 на "Укрнафті" за 74,90 грн, а на OKKO та WOG тримається на рівні 78,90 грн.
- Дизель: звичайне ДП стартує від 82,90 грн на "Укрнафті", тоді як у преміум-сегменті 85,90-89,99 грн.
- Газ: найнижча ціна на "Укрнафті" (43,90 грн), а на SOCAR зафіксовано падіння вартості на 1 гривню - до 45,99 грн.
Як змінилися ціни на АЗС
У мережах OKKO та WOG ціни на пальне порівняно з 11 червня не змінилися.
На АЗС SOCAR також залишилися незмінними ціни на бензин і дизельне пальне. Водночас автогаз подешевшав на 1 гривню - з 46,99 грн до 45,99 грн за літр.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 12 червня (інфографіка РБК-Україна)
У мережі "Укрнафта" вартість усіх видів пального залишилася на рівні попереднього дня.
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Деталізація цін на АЗС 12 червня, п'ятниця
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 88,90 грн
- ДП Євро: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 88,90 грн
- ДП Євро-5: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,99 грн
- Бензин NANO 95: 82,99 грн
- Бензин А-95: 78,99 грн
- ДП NANO Extro: 89,99 грн
- ДП NANO: 86,99 грн
- Газ: 45,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 82,90 грн
- ДП: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн