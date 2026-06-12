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АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня

10:08 12.06.2026 Пт
2 хв
Подешевшання пального зафіксували в одній з популярних мереж
aimg Марія Кучерявець
АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня Фото: Ціни на АЗС змінилися, але частково (інфографіка РБК-Україна)
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Ціни на пальне на українських АЗС 12 червня залишилися переважно без змін. Водночас в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.

РБК-Україна зібрало актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на АЗС станом на п'ятницю.

Головне:

  • Бензин: найдешевший звичайний А-95 на "Укрнафті" за 74,90 грн, а на OKKO та WOG тримається на рівні 78,90 грн.
  • Дизель: звичайне ДП стартує від 82,90 грн на "Укрнафті", тоді як у преміум-сегменті 85,90-89,99 грн.
  • Газ: найнижча ціна на "Укрнафті" (43,90 грн), а на SOCAR зафіксовано падіння вартості на 1 гривню - до 45,99 грн.

Як змінилися ціни на АЗС

У мережах OKKO та WOG ціни на пальне порівняно з 11 червня не змінилися.

На АЗС SOCAR також залишилися незмінними ціни на бензин і дизельне пальне. Водночас автогаз подешевшав на 1 гривню - з 46,99 грн до 45,99 грн за літр.

АЗС переписали цінники: скільки коштує бензин, дизель та газ 12 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 12 червня (інфографіка РБК-Україна)

У мережі "Укрнафта" вартість усіх видів пального залишилася на рівні попереднього дня.

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Деталізація цін на АЗС 12 червня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 88,90 грн
  • ДП Євро: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 88,90 грн
  • ДП Євро-5: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,99 грн
  • Бензин NANO 95: 82,99 грн
  • Бензин А-95: 78,99 грн
  • ДП NANO Extro: 89,99 грн
  • ДП NANO: 86,99 грн
  • Газ: 45,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 82,90 грн
  • ДП: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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