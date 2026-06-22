АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных

Главное: Бензин : У "Укрнафты" марка 95 (Energy) подорожала на 3,00 грн (до 76,90 грн).

: У "Укрнафты" марка 95 (Energy) подорожала на 3,00 грн (до 76,90 грн). Дизельное топливо : Подешевело на большинстве АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а также на обычное дизельное топливо на "Укрнафте" цена снизилась на 1,00 грн.

: Подешевело на большинстве АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а также на обычное дизельное топливо на "Укрнафте" цена снизилась на 1,00 грн. Газ: На заправках SOCAR подешевел на 1,00 грн. На OKKO, WOG (по 43,90 грн) и "Укрнафте" (40,90 грн) цена осталась неизменной.

Как изменились цены на АЗС

На заправках сетей OKKO и WOG стоимость всех марок бензина и автомобильного газа осталась абсолютно неизменной. Зато снизились цены на дизельное топливо - оба вида подешевели ровно на 1 гривну. С 85,90 грн до 84,90 грн - премиальное ДТ, и с 82,90 грн до 81,90 грн - обычное.

На АЗС SOCAR зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и сжиженный газ - все эти позиции подешевели на 1 гривну. Стоимость бензинов не изменилась.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Стабильными остались цены на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) и автогаз. В то же время бензин 95 (Energy) и дизельное топливо (Energy) подорожали, а обычное дизельное топливо - подешевело.

Детализация цен на АЗС 22 июня, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Евро: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДП Mustang: 84,90 грн

ДП Евро-5: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 86,90 грн

ДП NANO: 83,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"