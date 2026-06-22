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АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных

09:39 22.06.2026 Пн
2 мин
Начало недели принесло украинским водителям две новости
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС опубликовали актуальные цены по состоянию на понедельник, 22 июня (инфографика РБК-Украина)

За выходные на украинских заправках произошли точечные изменения в ценах на дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина. Цены скорректировались как в сторону снижения, так и в сторону повышения.

РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и газ по состоянию на 22 июня.

Главное:

  • Бензин: У "Укрнафты" марка 95 (Energy) подорожала на 3,00 грн (до 76,90 грн).
  • Дизельное топливо: Подешевело на большинстве АЗС. На OKKO, WOG, SOCAR, а также на обычное дизельное топливо на "Укрнафте" цена снизилась на 1,00 грн.
  • Газ: На заправках SOCAR подешевел на 1,00 грн. На OKKO, WOG (по 43,90 грн) и "Укрнафте" (40,90 грн) цена осталась неизменной.

Как изменились цены на АЗС

На заправках сетей OKKO и WOG стоимость всех марок бензина и автомобильного газа осталась абсолютно неизменной. Зато снизились цены на дизельное топливо - оба вида подешевели ровно на 1 гривну. С 85,90 грн до 84,90 грн - премиальное ДТ, и с 82,90 грн до 81,90 грн - обычное.

На АЗС SOCAR зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и сжиженный газ - все эти позиции подешевели на 1 гривну. Стоимость бензинов не изменилась.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Стабильными остались цены на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) и автогаз. В то же время бензин 95 (Energy) и дизельное топливо (Energy) подорожали, а обычное дизельное топливо - подешевело.

Читайте также: Цены на топливо упадут? Почему бензин и дизель дешевеют медленнее, чем мировая нефть

Детализация цен на АЗС 22 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Евро: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 84,90 грн
  • ДП Евро-5: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 86,90 грн
  • ДП NANO: 83,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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