АЗС обновили ценники: как изменилась стоимость топлива после выходных

За выходные на украинских заправках произошли точечные изменения в ценах на дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина. Цены скорректировались как в сторону снижения, так и в сторону повышения.
РБК-Украина в своей статье рассказывает, сколько стоит бензин, дизельное топливо и газ по состоянию на 22 июня.
Главное:
На заправках сетей OKKO и WOG стоимость всех марок бензина и автомобильного газа осталась абсолютно неизменной. Зато снизились цены на дизельное топливо - оба вида подешевели ровно на 1 гривну. С 85,90 грн до 84,90 грн - премиальное ДТ, и с 82,90 грн до 81,90 грн - обычное.
На АЗС SOCAR зафиксировано снижение цен на дизельное топливо и сжиженный газ - все эти позиции подешевели на 1 гривну. Стоимость бензинов не изменилась.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 22 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Стабильными остались цены на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) и автогаз. В то же время бензин 95 (Energy) и дизельное топливо (Energy) подорожали, а обычное дизельное топливо - подешевело.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"