АЗС переписали цінники: як змінилася вартість пального після вихідних

За вихідні на українських заправках відбулися точкові зміни в розцінках на дизельне пальне, автогаз та деякі марки бензину. Цінники скоригувалися як у бік зниження, так і в бік зростання.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та газ станом на 22 червня.
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На заправках мереж OKKO та WOG вартість усіх марок бензину та автомобільного газу залишилася абсолютно незмінною. Натомість знизилися ціни на дизельне пальне - обидва види здешевшали рівно на 1 гривню. З 85,90 грн до 84,90 преміальне ДП, та з 82,90 грн до 81,90 грн звичайне.
На АЗС SOCAR зафіксовано зниження цін на дизельне пальне та скраплений газ - усі ці позиції здешевшали на 1 гривню. Вартість бензинів не змінилася.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 22 червня (інфографіка РБК-Україна)
Державна "Укрнафта" показала різноспрямовану динаміку. Стабільними залишилися ціни на бензин А-95, А-92, 98 (Energy) та автогаз. Водночас бензин 95 (Energy) та ДП (Energy) подорожчали, а звичайне дизельне пальне - здешевшало.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"